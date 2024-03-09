Россия ударила из артиллерии по Никопольщине: погиб подросток, один человек ранен

В результате удара повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод

Никопольщина. Иллюстративное изображение (Фото: Сергей Лысак)

Утром российские военные ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской громаде, что в Никопольском районе Днепропетровщины. В результате удара погиб подросток, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

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По данным Лысака, в результате обстрела погиб 16-летний парень, ранен также 22-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

10 января российские оккупационные войска впервые за период войны атаковали Никополь Днепропетровской области беспилотниками с камерами ночного видения.

В Никополе Днепропетровской области в результате российского артобстрела 6 марта разрушен гипермаркет Эпицентр. К счастью, погибших нет.

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