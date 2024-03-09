Россия ударила из артиллерии по Никопольщине: погиб подросток, один человек ранен
Утром российские военные ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской громаде, что в Никопольском районе Днепропетровщины. В результате удара погиб подросток, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.
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По данным Лысака, в результате обстрела погиб 16-летний парень, ранен также 22-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии в больнице.
Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.
- 10 января российские оккупационные войска впервые за период войны атаковали Никополь Днепропетровской области беспилотниками с камерами ночного видения.
- В Никополе Днепропетровской области в результате российского артобстрела 6 марта разрушен гипермаркет Эпицентр. К счастью, погибших нет.
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