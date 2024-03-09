Росія вдарила з артилерії по Нікопольщині: загинув підліток, одна людина поранена
Вранці російські військові вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Внаслідок удару загинув підліток, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За даними Лисака, внаслідок обстрілу загинув 16-річний хлопець, поранено також 22-річного чоловіка. Він у важкому стані в лікарні.
Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.
- 10 січня російські окупаційні війська вперше за період великої війни атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками з камерами нічного бачення.
- У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського артобстрілу 6 березня зруйновано гіпермаркет Епіцентр. На щастя, загиблих немає.
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