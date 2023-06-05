Россия ударила по Купянскому району: поврежден трубопровод с аммиаком
05.06.2023, 21:56
Артиллерийский обстрел оккупантов. Фото: EPA
В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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Он отметил, что в результате ударов армии РФ произошла разгерметизация трубопровода.
В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации, на месте работают все профильные службы.
- Также сегодня россияне ударили из РСЗО "Смерч" по Балаклее Харьковской области: один человек погиб, девять человек получили ранения.
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