Росія вдарила по Куп'янському району: пошкоджено трубопровід з аміаком

У Куп'янському районі на Харківщині російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що внаслідок ударів армії РФ сталася розгерметизація трубопроводу.

У регіоні розгорнуто Штаб з ліквідації наслідків ситуації, на місці працюють усі профільні служби.

Також сьогодні росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч" по Балаклії на Харківщині: одна людина загинула, дев'ять осіб поранені.

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