Росія вдарила по Куп'янському району: пошкоджено трубопровід з аміаком
05.06.2023, 21:56
Артилерійський обстріл окупантів. Фото: EPA
У Куп'янському районі на Харківщині російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Він зазначив, що внаслідок ударів армії РФ сталася розгерметизація трубопроводу.
У регіоні розгорнуто Штаб з ліквідації наслідків ситуації, на місці працюють усі профільні служби.
- Також сьогодні росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч" по Балаклії на Харківщині: одна людина загинула, дев'ять осіб поранені.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі