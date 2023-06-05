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Росія вдарила по Куп'янському району: пошкоджено трубопровід з аміаком

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 21:56
Росія вдарила по Куп'янському району: пошкоджено трубопровід з аміаком - Фото
Артилерійський обстріл окупантів. Фото: EPA

У Куп'янському районі на Харківщині російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок ударів армії РФ сталася розгерметизація трубопроводу.

У регіоні розгорнуто Штаб з ліквідації наслідків ситуації, на місці працюють усі профільні служби.

Росія вдарила по Куп'янському району: пошкоджено трубопровід з аміаком

Оксана Житнюк
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війнаХарківська областьаміакКуп'янськ
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