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Росія вдарила "Смерчем" по Балаклії: є загиблий та дев'ять поранених – фото

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 18:42
Росія вдарила
Фото - Telegram Синєгубова
доповнено

Російські окупанти завдали удару по Балаклії, в результаті чого є загиблий та поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

О 18:29 голова ОВА написав, що станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та вісьмох поранених. На місцях працюють усі профільні служби.

Тривога у Харківській області була оголошена з 17:31 до 18:34.

Росія вдарила "Смерчем" по Балаклії: є загиблий та дев'ять поранених – фото

ДОПОВНЕНО О 19:50. За попередніми даними, окупанти вдарили із РСЗВ "Смерч". Медики кажуть, що вже дев'ять поранених, з них три людини у важкому стані. Росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура, зазначив Синєгубов.

Росія вдарила "Смерчем" по Балаклії: є загиблий та дев'ять поранених – фото

Росія вдарила "Смерчем" по Балаклії: є загиблий та дев'ять поранених – фото
  • Росія регулярно обстрілює Харків та область, застосовуючи переважно комплекси С-300, якими вона може "дістати" до цих прифронтових територій.

Читайте також: "Схеми" встановили особи окупантів, відповідальних за тортури в Балаклії – відео

Оксана Житнюк
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ХарківобстрілХарківська областьБалаклія
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