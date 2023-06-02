Росія завдала ракетних ударів по Харківщині. Повідомляють про два "прильоти"
02.06.2023, 17:11
Харків (Фото: сайт Міської ради)
оновлено
У Харкові було чути вибухи, в області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє співрозмовник LIGA.net у місті.
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За його словами, вибухи ймовірно відбулись у передмісті Харкова.
Повідомляється про чотири вибухи впродовж кількох хвилин.
ОНОВЛЕНО о 17:40. Оголошено про відбій повітряної тривоги.
ОНОВЛЕНО о 17:58. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано "приліт" двох ракет у лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району.
Ймовірно, це були російські ракети С-300.
Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється.
- Сьогодні близько 14:00 країна-терорист РФ завдала ударів по промисловому об'єкту у Харкові, зафіксовано два "прильоти".
- 1 червня, близько 02:45, росіяни випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер", українська протиповітряна оборона збила усі.
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