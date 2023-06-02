В Харькове слышны взрывы – Россия нанесла ракетные удары. Объявлена воздушная тревога
02.06.2023, 17:11
Харьков (Фото: сайт Городского совета)
обновлено
В Харькове слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает собеседник LIGA.net в городе.
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По его словам, взрывы произошли в пригороде Харькова.
Сообщается о четырех взрывах в течение нескольких минут.
ОБНОВЛЕНО в 17:40. Объявлен отбой воздушной тревоги.
Новость дополняется...
- Сегодня около 14:00 страна-террорист РФ нанесла удары по промышленному объекту в Харькове, зафиксировано два "прилета".
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