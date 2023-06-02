UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харькове слышны взрывы – Россия нанесла ракетные удары. Объявлена воздушная тревога

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 17:11
В Харькове слышны взрывы – Россия нанесла ракетные удары. Объявлена воздушная тревога - Фото
Харьков (Фото: сайт Городского совета)
обновлено

В Харькове слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает собеседник LIGA.net в городе.

По его словам, взрывы произошли в пригороде Харькова.

Сообщается о четырех взрывах в течение нескольких минут.

ОБНОВЛЕНО в 17:40. Объявлен отбой воздушной тревоги.

Новость дополняется...

  • Сегодня около 14:00 страна-террорист РФ нанесла удары по промышленному объекту в Харькове, зафиксировано два "прилета".
Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавзрывХарьков
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 