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В Харькове раздаются взрывы — Россия наносит удары по городу, есть два прилета

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 14:01
В Харькове раздаются взрывы — Россия наносит удары по городу, есть два прилета - Фото
Харьков (Фото: скриншот с видео)
обновлено

Российские оккупанты наносят очередные удары по Харькову днем 1 июня. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов

По его словам, россияне ударили по Индустриальному району областного центра (юго-западная окраина города).
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. 

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил взрывы в городе и удары со стороны РФ. 

Чиновник призвал жителей не выходить из укрытий. 

ОБНОВЛЕНО в 14:14. Синегубов пишет, что в Индустриальном районе зафиксировано два прилета, все службы выехали на место, о пострадавших информации нет. 

Читайте также: ВСУ: "Искандер" по Киеву запускали из Брянской области. Время подлета — считаные минуты

Дмитрий Гриниченко
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