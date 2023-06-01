В Харькове раздаются взрывы — Россия наносит удары по городу, есть два прилета
01.06.2023, 14:01
Харьков (Фото: скриншот с видео)
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Российские оккупанты наносят очередные удары по Харькову днем 1 июня. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, россияне ударили по Индустриальному району областного центра (юго-западная окраина города).
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил взрывы в городе и удары со стороны РФ.
Чиновник призвал жителей не выходить из укрытий.
ОБНОВЛЕНО в 14:14. Синегубов пишет, что в Индустриальном районе зафиксировано два прилета, все службы выехали на место, о пострадавших информации нет.
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