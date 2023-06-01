В Харькове раздаются взрывы — Россия наносит удары по городу, есть два прилета

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Российские оккупанты наносят очередные удары по Харькову днем 1 июня. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, россияне ударили по Индустриальному району областного центра (юго-западная окраина города).

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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