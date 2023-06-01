ВСУ: "Искандер" по Киеву запускали из Брянской области. Время подлета — считаные минуты
01.06.2023, 09:42
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в ночь на 1 июня ракеты "Искандер-М" по Киеву запускали из Брянской области России. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, россияне запустили по столице семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К".
"Эти ракеты опасны тем, что дальность запуска небольшая, из Брянской области. Расстояние не такое большое. Подлетное время — считанные минуты", — сказал Игнат.
Он отметил, что противник хочет застать противовоздушную оборону врасплох, чтобы она не успела сработать.
- Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.
- Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ПВО уничтожила 11 крылатых и баллистических ракет.
- 1 июня, около 02:45, россияне выпустили по Киеву 10 ракет типа "Искандер", украинская противовоздушная оборона сбила все.
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