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ВСУ: "Искандер" по Киеву запускали из Брянской области. Время подлета — считаные минуты

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 09:42
ВСУ:
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в ночь на 1 июня ракеты "Искандер-М" по Киеву запускали из Брянской области России. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне запустили по столице семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К". 

"Эти ракеты опасны тем, что дальность запуска небольшая, из Брянской области. Расстояние не такое большое. Подлетное время — считанные минуты", — сказал Игнат.

Он отметил, что противник хочет застать противовоздушную оборону врасплох, чтобы она не успела сработать. 

Читайте также: Ракетный удар по Киеву. Великобритания считает, что Россия не достигнет целей — будет как со светом

Дмитрий Гриниченко
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войнапворакетный ударвоздушные силыискандерЮрий Игнат
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