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ЗСУ: "Іскандер" по Києву росіяни запускали з Брянської області. Час підльоту — лічені хвилини

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 09:42
ЗСУ:
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в ніч проти 1 червня ракети "Іскандер-М" по Києву запускали з Брянської області Росії. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни запустили по столиці сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

"Ці ракети небезпечні тим, що дальність запуску невелика, з Брянської області. Відстань не така велика. Час підльоту — лічені хвилини", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що противник хоче застати протиповітряну оборону зненацька, щоб вона не встигла спрацювати.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоіскандерракетний ударЮрій Ігнат
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