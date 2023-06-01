ЗСУ: "Іскандер" по Києву росіяни запускали з Брянської області. Час підльоту — лічені хвилини
01.06.2023, 09:42
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в ніч проти 1 червня ракети "Іскандер-М" по Києву запускали з Брянської області Росії. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, росіяни запустили по столиці сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".
"Ці ракети небезпечні тим, що дальність запуску невелика, з Брянської області. Відстань не така велика. Час підльоту — лічені хвилини", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що противник хоче застати протиповітряну оборону зненацька, щоб вона не встигла спрацювати.
- Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136. Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.
- Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.
- 1 червня, близько 02:45, росіяни випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер", українська протиповітряна оборона збила усі.
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