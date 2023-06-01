У Харкові лунають вибухи — Росія завдає ударів по місту, є два прильоти

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Російські окупанти завдають чергових ударів по Харкову вдень 1 червня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, росіяни вдарили по Індустріальному району обласного центру (південно-західна околиця міста).



Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.





Чиновник закликав мешканців не виходити з укриттів. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив вибухи у місті та удари з боку РФ.Чиновник закликав мешканців не виходити з укриттів.

ОНОВЛЕНО о 14:14. Синєгубов . Синєгубов пише , що в Індустріальному районі зафіксовано два прильоти, всі служби виїхали на місце, щодо постраждалих інформації немає.

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