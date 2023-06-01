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У Харкові лунають вибухи — Росія завдає ударів по місту, є два прильоти

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 14:01
У Харкові лунають вибухи — Росія завдає ударів по місту, є два прильоти - Фото
Харків (Фото: скриншот з відео)
оновлено

Російські окупанти завдають чергових ударів по Харкову вдень 1 червня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, росіяни вдарили по Індустріальному району обласного центру (південно-західна околиця міста).

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив вибухи у місті та удари з боку РФ.

Чиновник закликав мешканців не виходити з укриттів.
ОНОВЛЕНО о 14:14. Синєгубов пише, що в Індустріальному районі зафіксовано два прильоти, всі служби виїхали на місце, щодо постраждалих інформації немає.

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Дмитро Гриниченко
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війнаХарківобстрілиолег Синєгубовракетний удар
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