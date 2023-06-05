Россия ударила по Балаклее: есть погибший и восемь раненых

Российские оккупанты нанесли удар по Балаклее, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

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В 18:29 глава ОВА написал, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и восьмерых раненых. На местах работают все профильные службы.

Тревога в Харьковской области была объявлена с 17:31 до 18:34.

Россия регулярно обстреливает Харьков и область, применяя преимущественно комплексы С-300, которыми она может "достать" до этих прифронтовых территорий.

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