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Россия ударила по Балаклее: есть погибший и восемь раненых

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 18:42
Россия ударила по Балаклее: есть погибший и восемь раненых - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Российские оккупанты нанесли удар по Балаклее, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В 18:29 глава ОВА написал, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и восьмерых раненых. На местах работают все профильные службы.

Тревога в Харьковской области была объявлена с 17:31 до 18:34.

Россия ударила по Балаклее: есть погибший и восемь раненых

  • Россия регулярно обстреливает Харьков и область, применяя преимущественно комплексы С-300, которыми она может "достать" до этих прифронтовых территорий.

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Оксана Житнюк
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БалаклеяобстрелХарьковхарьковская область
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