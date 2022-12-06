Россия ударила ракетами по пригороду Запорожья: повреждены дома и инфраструктура

Россия ночью нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, сообщает глава местной областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, оккупанты атаковали Степнянскую территориальную общину. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

По предварительным данным, люди не пострадали.

5 декабря армия России запустила больше 70 ракет по Украине. Более 60 сбила ПВО.

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Марко Сировой

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