Россия ударила ракетой по базе строительной компании в Николаевской области – видео

Россияне ударили ракетой по базе строительной компании в Николаевской области. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

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Ким разместил видео, снятое очевидцем. Сообщается, что оккупанты ракетным ударом уже второй раз "демилитаризовали" базу строительной компании в Николаевской области.

В результате ракетного удара сгорела заправочная станция, склады, стройматериалы и автомобиль.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это огорчает, но не остановит", – заявил Ким.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

Сегодня россияне также ударили ракетой по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области. Над Винницкой областью ПВО сбила ракету.

Оксана Житнюк

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