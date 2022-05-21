Россия ударила ракетой по базе строительной компании в Николаевской области – видео
21.05.2022, 15:17
Скриншот из видеозаписи
Россияне ударили ракетой по базе строительной компании в Николаевской области. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
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Ким разместил видео, снятое очевидцем. Сообщается, что оккупанты ракетным ударом уже второй раз "демилитаризовали" базу строительной компании в Николаевской области.
В результате ракетного удара сгорела заправочная станция, склады, стройматериалы и автомобиль.
"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это огорчает, но не остановит", – заявил Ким.
Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.
- Сегодня россияне также ударили ракетой по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области. Над Винницкой областью ПВО сбила ракету.
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