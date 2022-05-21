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Россия ударила ракетой по базе строительной компании в Николаевской области – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 15:17
Россия ударила ракетой по базе строительной компании в Николаевской области – видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Россияне ударили ракетой по базе строительной компании в Николаевской области. Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

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Ким разместил видео, снятое очевидцем. Сообщается, что оккупанты ракетным ударом уже второй раз "демилитаризовали" базу строительной компании в Николаевской области.

В результате ракетного удара сгорела заправочная станция, склады, стройматериалы и автомобиль.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это огорчает, но не остановит", – заявил Ким.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

Оксана Житнюк
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Николаев ракета виталий ким
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