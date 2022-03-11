Россия в ООН продолжает бездоказательно заявлять о химоружии в Украине. Ей никто не верит

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН снова заявил, что Москва якобы обнаружила доказательства разработки в Украине биологического оружия. На настоятельные просьбы членов Совбеза предоставить эти доказательства российский представитель не смог этого сделать. Высокий представитель ООН по разоружению Идзуми Накамицу заявила, что ей ничего не известно о какой-либо программе биологического оружия в Украине, сообщает BBC.

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Небензя заявил о якобы существовании в Украине якобы 30 биологических исследовательских лабораторий, направленных на усиление ряда "смертельных заболеваний".

Россиянин не представил никаких доказательств своих утверждений, пишет британское агентство.

На просьбы объяснить, на чем основаны его утверждения, Небензя сказал делегатам, что "военные разработки являются секретным предприятием, и те, кто причастен к этому, не сообщают об этом госпоже Накамицу".

"Многие из вас говорили, что не знают о военных программах в Украине, это не значит, что их не было на самом деле", – добавил представитель диктаторского режима Владимира Путина, известного организованным распространением дезинформации для оправдания своих террористических действий.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд зявила на заседании, что Россия имеет хорошо задокументированную историю применения химического оружия.

По ее словам, США "серьезно обеспокоены тем, что Россия может планировать использовать химические или биологические агенты против украинского народа".

Представитель США также заявила, что, по ее мнению, Россия может использовать химические или биологические агенты "для убийств в рамках инсценированного или фальшивого инцидента для поддержки тактических военных операций".

Западные страны обвинили Россию в злоупотреблении своим постоянным местом в Совете для распространения своей пропаганды и узаконивания насилия против Украины. И только представитель Китая заявил, что к "информации" россиян следует "отнестись должным образом".

Сегодня в ЦРУ заявили, что разведке США необходимо "сосредоточиться" на потенциальном применении Россией химического оружия в Украине – как прямой, так и в контексте провокаций "под фальшивым флагом".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также опасается, что Россия может применить в Украине химическое оружие.





Вадим Ребрина

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