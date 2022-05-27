Россия ведет подготовку резервистов на полигонах Воронежской области – ГУР

На полигонах Воронежской области Россия ведет подготовку резервистов, возможно, для переброски их в Украину. О таких данных Главного управления разведки сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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Мотузяник сказал, что на полигонах Погоново и Богучар в Воронежской области России идет спешная подготовка до 1500 резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Не исключено, что после завершения трехнедельной подготовки эти наскоро сформированные части могут быть привлечены к ведению боевых действий в Украине.

С начала вторжения и до 27 мая армия РФ утратила в Украине, по данным Генштаба ВСУ, 29 750 человек.

Сергей Бережной

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