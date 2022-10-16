Россия, видимо, прибегает к этническим чисткам в Украине – ISW

Действия России на временно оккупированных территориях Украины, о которых сообщают российские официальные лица, попадают под определение этнических чисток. Об этом заявил в ежедневной сводке вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эксперты отмечают, что "Россия продолжает проводить массовые насильственные депортации украинцев, которые, вероятно, являются частью кампании преднамеренных этнических чисток в дополнение к явным нарушениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил 14 октября, что "несколько тысяч" детей из Херсонской области "уже находятся в других регионах России, отдыхают в домах отдыха и детских лагерях".

ISW отмечает, что ранее российские власти открыто признали, что намерены передать детей из оккупированных районов Украины на усыновление в российские семьи. Эксперты указывают, что это может быть квалифицировано как нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

В сводке сказано также, что власти РФ могут вести политику этнической чистки путем депортации украинцев и заселения в оккупированные города российских гражданам.

ISW указывает, что этническая чистка сама по себе международным правом не квалифицируется как преступление, однако обозначена комиссией ООН по нарушениям гуманитарного права на территории бывшей Югославии как "предоставление территории этнической однородности путем применения силы или запугивания для выселения определенных групп" и как "целенаправленная политика одной этнической или религиозной группы по выселению насильственными и террористическими средствами гражданского населения другой этнической или религиозной группы из определенных географических районов".

Эксперты подчеркивают, что эти определения полностью согласуются с сообщениями о насильственной депортации и усыновлении украинских детей, а также с сообщениями украинских источников о том, что проекты оккупантов по восстановлению Мариуполя предполагают заселение "десятков тысяч россиян".

В конце августа МИД сообщал, что более 1000 украинских детей из Мариуполя были незаконно переданы посторонним лицам в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае, еще свыше 300 детей содержатся в специализированных заведениях Краснодарского края.

8 октября оккупанты заявили, что собираются вывезти жителей Херсонской области в Крым и Россию.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.