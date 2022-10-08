Оккупанты собираются вывезти детей и стариков из Херсонской области в Крым и Россию
08.10.2022, 14:34
Российские оккупанты в Херсонской области (Иллюстративное фото: EPA)
Российские оккупанты собираются вывезти жителей Херсонской области в Крым и Россию. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на гауляйтера Кирилла Стремоусова.
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Как отмечается, оккупанты намерены "на несколько недель" вывезти пожилых людей и детей с родителями из Херсонской области во временно оккупированный Крым, российские Ростовскую область и Краснодарский край.
Гауляйтер заявил, что вывозить украинцев оккупанты собираются с завтрашнего дня, 9 октября.
- В конце августа МИД сообщал, что более 1000 украинских детей из Мариуполя были незаконно переданы посторонним лицам в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае, еще свыше 300 детей содержатся в специализированных заведениях Краснодарского края.
- По данным ГУР и МИД, на временно оккупированных территориях российские оккупанты навязывают украинским детям паспорта России и угрожают их родителям.
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