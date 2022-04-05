Россия возобновит наступление на Донбасс и продолжит бомбить всю Украину – Белый дом

Россия планирует активизировать свои военные операции в Украине, а именно – наземное наступление на Донбассе. Об этом сказал советник по национальной безопасности в Белом доме Джейк Салливан, передает CNBC.

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По словам Салливана, официальные лица США считают, что Россия пересматривает свою цель в войне.

"Россия перемещает свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых частях юга Украины, а не наносить удары по большей части территории", – заявил советник по нацбезопасности.

Он констатировал, что за последние пять недель российские войска в Украине столкнулись с множеством проблем с логистикой на поле боя, в том числе с нехваткой топлива и продовольствия.

"Все указывает на то, что Россия будет стремиться окружить и сокрушить украинские силы на востоке Украины. Мы видим, что российское командование сейчас осуществляет передислокацию с севера Украины в район вокруг Донбасса", – сказал Салливан.

Он добавил, что возобновление наземного наступления России на востоке Украины, вероятно, будет сопровождаться воздушными и ракетными ударами по остальной части страны, чтобы нанести военный и экономический ущерб и "совершать террор".

Салливан отказался прогнозировать, как долго продлится война России в Украине.

"Это может быть не просто вопрос еще нескольких недель, – сказал Салливан. – Следующая фаза может быть измерена месяцами или дольше".

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Наталия Медведева

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