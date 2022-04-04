UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

40-й день войны. Россия перегруппировывается для наступления на востоке – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 13:07
40-й день войны. Россия перегруппировывается для наступления на востоке – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: EPA

Российские войска перегруппировываются для подготовки наступательной операции на востоке Украины, сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Командование противника с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления", – сказано в сообщении.

С этой целью подразделения Восточного военного округа РФ и воздушно-десантных войск перебрасывают из Беларуси в Россию как по железной дороге, так и самолетами. Войска Центрального округа, находившиеся на территории Черниговской и Сумской областей, выведены в Курскую область РФ.

При этом в Беларуси на границе остаются подразделения Вооруженных сил Беларуси – до четырех батальонных тактических групп.

Харьков продолжают обстреливать, Россия ужесточает прикрытие важных объектов в районе города Белгорода. В районе города Изюм российские войска пытаются восстановить мост через Северский Донец, а у соседнего села Бражковка провели разведку боем, после чего отступили на ранее занятые рубежи.

По оценкам Генштаба ВСУ, Россия готовится наступать в направлении Славянска и Северодонецка.

Захват Мариуполя также остается одной из военных целей.

На юге Украины оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение отдельных направлений.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 