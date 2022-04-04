40-й день войны. Россия перегруппировывается для наступления на востоке – Генштаб ВСУ

Российские войска перегруппировываются для подготовки наступательной операции на востоке Украины, сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"Командование противника с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления", – сказано в сообщении.

С этой целью подразделения Восточного военного округа РФ и воздушно-десантных войск перебрасывают из Беларуси в Россию как по железной дороге, так и самолетами. Войска Центрального округа, находившиеся на территории Черниговской и Сумской областей, выведены в Курскую область РФ.

При этом в Беларуси на границе остаются подразделения Вооруженных сил Беларуси – до четырех батальонных тактических групп.

Харьков продолжают обстреливать, Россия ужесточает прикрытие важных объектов в районе города Белгорода. В районе города Изюм российские войска пытаются восстановить мост через Северский Донец, а у соседнего села Бражковка провели разведку боем, после чего отступили на ранее занятые рубежи.

По оценкам Генштаба ВСУ, Россия готовится наступать в направлении Славянска и Северодонецка.

Захват Мариуполя также остается одной из военных целей.

На юге Украины оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение отдельных направлений.

2 апреля Министерство обороны сообщило, что российских войск в Киевской области больше нет, а 3 апреля украинские десантники взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь.

Андрей Водяный

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