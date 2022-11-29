Россия нанесла ракетный удар по Днепру

Город Днепр в ночь на 29 ноября попал под ракетный удар, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, есть попадание в одно из частных предприятий, где из-за этого начался пожар.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россияне <...> направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы. Детали выясняются", – говорится в Telegram Резниченко.

26 ноября Россия обстреляла ракетами частный сектор в Днепре, разрушив семь частных домов. Несколько человек попали в больницы.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.