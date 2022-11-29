Россия нанесла ракетный удар по Днепру
29.11.2022, 00:15
Архивное фото: Валентин Резниченко / Telegram
Город Днепр в ночь на 29 ноября попал под ракетный удар, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, есть попадание в одно из частных предприятий, где из-за этого начался пожар.
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"Россияне <...> направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы. Детали выясняются", – говорится в Telegram Резниченко.
- 26 ноября Россия обстреляла ракетами частный сектор в Днепре, разрушив семь частных домов. Несколько человек попали в больницы.
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