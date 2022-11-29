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Россия нанесла ракетный удар по Днепру

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 00:15
Россия нанесла ракетный удар по Днепру - Фото
Архивное фото: Валентин Резниченко / Telegram

Город Днепр в ночь на 29 ноября попал под ракетный удар, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, есть попадание в одно из частных предприятий, где из-за этого начался пожар.

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"Россияне <...> направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы. Детали выясняются", – говорится в Telegram Резниченко.

Андрій Водяний
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ракетный удар днепр валентин резниченко
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