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Россия выпустила 11 ракет по Украине, 10 из них упали в Белгородской области – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 11:43
Россия выпустила 11 ракет по Украине, 10 из них упали в Белгородской области – ВСУ - Фото
Алексей Громов (Скриншот видео)

Россияне во время очередного обстрела выпустили по Украине 11 зенитных управляемых ракет. Из них 10 упали в Белгородской области. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Инцидент произошел 20 февраля, когда россияне попытались нанести очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе Харькова и области и осуществили запуск 11-ти зенитных управляемых ракет из района Белгородской области.

"Из них только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты взорвались в воздушном пространстве РФ. Обломки упали на территорию Белгородской области", – сказал Громов.

Он заявил, что из-за неисправности вооружения или слабой выучки российских солдат на территории РФ все чаще и чаще происходят взрывы – именно на объектах критической инфраструктуры.

"Вследствие этих "прискорбных" случаев распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как это – жить без электричества и отопления", – сказал Громов.

Ранее поступала информация о подобных самообстрелах в Курской и Воронежской областях, добавил Громов.

  • Утром 22 февраля Россия снова ударила по промышленным объектам Харькова.

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Наталія Медведєва
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обстрел ВСУ война Белгородская область Алексей Громов
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