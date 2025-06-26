Россия выпустила по Украине почти шесть тысяч кассетных боеприпасов с начала войны

Россия сознательно использует кассетные боеприпасы для увеличения числа жертв и разрушений

Кассетный боеприпас (Фото: wikipedia.org)

Украинские компетентные органы зафиксировали не менее 5 974 факта применения Россией против Украины кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Российские оккупанты регулярно наносят ракетно-бомбовые удары по Силам обороны Украины и мирным жителям, используя ракетные комплексы "Смерч", "Град", "Ураган", "Точка-У" и авиационные бомбы, оснащенные кассетными боеприпасами.

В МИД напомнили, что оккупанты применяли кассетные боеприпасы во время обстрелов:

по Чернигову 17 марта 2022 года (22 убитых и 31 раненый);

ракетным ударом "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года во время эвакуации гражданских лиц (54 убитых и 135 раненых);

ракетным ударом Х-69 по Киеву 17 июня 2025 года.

"Подобные атаки в городах Николаев, Харьков, Одесса, Сумы, Херсон, Чугуев, Доброполье, Охтырка, Затока, а также на территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, включая детей, и масштабному уничтожению объектов жилой, медицинской, образовательной и критической инфраструктуры", – сообщили в ведомстве.

В МИД отметили, что Россия сознательно и целенаправленно использует кассетные боеприпасы для максимизации числа жертв среди мирного населения и разрушений.

"Это составляющая системной политики террора, которую Москва проводит против украинского народа. Международное сообщество также должно понимать, что Россия обучает таким преступным методам ведения войны своих союзников – Иран и Северную Корею", – подчеркнули в ведомстве.

Справка Россия регулярно использует такие боеприпасы в войне против Украины. В январе министр энергетики Галущенко сообщал, что оккупанты атакуют энергосистему кассетными боеприпасами, чтобы нанести как можно больше ущерба. Россия регулярно использует такие боеприпасы в войне против Украины. В январе министр энергетики Галущенко сообщал, что оккупанты атакуют энергосистему кассетными боеприпасами, чтобы нанести как можно больше ущерба.