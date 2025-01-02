Галущенко: Россия бьет по энергосистеме кассетными боеприпасами для максимального ущерба

По словам главы Минэнерго, 2024 год стал самым сложным для энергетики с начала полномасштабной войны

Герман Галущенко (Фото: facebook.com/german.galushchenko)

Россия сменила тактику атак на энергосистему Украины. Враг стал использовать для ударов кассетные боеприпасы, сообщил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

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"Изменилась тактика таких ударов, изменилось оружие. Они используют сейчас, как правило, оружие с кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимальный ущерб энергосистеме. Но сегодня система сбалансирована", – сообщил Галущенко.

Он отметил, что 2024 год был самым сложным для украинской энергосистемы по сравнению с 2023 и 2022 годами. Враг с марта по декабрь нанес 13 массированных атак, а кроме этого атаковал энергосектор каждую ночь в течение года.

В течение последнего месяца Россия совершила четыре массированные атаки на энергосистему, применив все виды вооружения. Однако, как отметил министр, Украина "держит удар" и граждане могли это заметить, в частности во время новогодних праздников. Энергосистема сейчас работает.

"Благодаря проведенной ремонтной кампании нам удалось восстановить определенное количество из девяти утраченных гигаватт. Я не буду называть цифры, но ключевое, что сегодня система сбалансирована", – отметил Галущенко.

19 декабря Швейцария объявила о выделении $50 млн Украине для преодоления зимы.

25 декабря Россия нанесла массированную атаку по энергосистеме Украины. По всей стране ввели отключение света.

31 декабря Галущенко заявил, что не верит угрозам Фицо о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.