Міністр енергетики: Росія атакує енергосистему касетними боєприпасами, щоб завдати максимум шкоди

За словами голови Міненерго, 2024 рік став найскладнішим для енергетики з початку повномасштабної війни

Герман Галущенко (Фото: facebook.com/german.galushchenko)

Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Ворог став використовувати для ударів касетні боєприпаси, повідомив в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

"Змінилася тактика таких ударів, змінилася зброя. Вони використовують зараз, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але сьогодні система збалансована", – повідомив Галущенко.

Він зазначив, що 2024 рік був найскладнішим для української енергосистеми, якщо порівнювати з 2023 та 2022 роками. Ворог з березня до грудня завдав 13 масованих атак, а окрім цього атакував енергосектор кожну ніч протягом року.

Упродовж останнього місяця Росія здійснила чотири масовані атаки на енергосистему, застосувавши всі види озброєння. Проте, як зазначив міністр, Україна "тримає удар" і громадяни могли це помітити, зокрема під час новорічних свят. Енергосистема наразі працює.

"Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість із дев'яти втрачених гігаватів. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", – зауважив Галущенко.

19 грудня Швейцарія оголосила про виділення $50 млн Україні для подолання зими.

25 грудня Росія завдала масованої атаки по енергосистемі України. У всій країні запровадили відключення світла.

31 грудня Галущенко заявив, що не вірить погрозам Фіцо про припинення експорту електроенергії в Україну.