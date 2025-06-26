Росія запустила по Україні майже 6000 касетних боєприпасів з початку війни

Росіяни свідомо застосовують касетні боєприпаси для більшої кількості жертв і руйнувань

Касетний боєприпас (Фото: wikipedia.org)

Українські компетентні органи зафіксували щонайменше 5 974 факти застосування Росією проти України касетних боєприпасів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Російські окупанти регулярно наносять по Силах оборони України та цивільних людях ракетно-бомбові удари із застосуванням ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган", "Точка-У" та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами.

У МЗС нагадали, що окупанти застосовували касетні боєприпаси під час ударів:

по Чернігову 17 березня 2022 року (22 убитих і 31 поранений);

ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року під час евакуації цивільних (54 вбитих і 135 поранених);

ракетою Х-69 по Києву 17 червня 2025 року.

"Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей призвели до численних жертв серед цивільних людей, включно з дітьми, та масштабного знищення об'єктів житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури", – повідомили в відомстві.

В МЗС зазначили, що Росія свідомо та цілеспрямовано застосовує касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв і руйнувань.

"Це складова системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу. Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників – Іран та Північну Корею", – наголосили у відомстві.

Довідка Касетні засоби ураження – це снаряди, ракети або бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі й розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Вони вирізняються широким спектром дії та призначені для ураження живої сили або ліквідації колони військової техніки. Касетні засоби ураження – це снаряди, ракети або бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі й розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Вони вирізняються широким спектром дії та призначені для ураження живої сили або ліквідації колони військової техніки.

Росія регулярно застосовує такі боєприпаси у війні проти України. У січні міністр енергетики Галущенко повідомляв, що окупанти атакують енергосистему касетними боєприпасами, щоб завдати щонайбільше шкоди.