Россия за сутки потеряла более 800 солдат и три десятка единиц артиллерии
Армия России в течение 3 февраля потеряла 810 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 389 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 388 750 (+810) человек ликвидировано;
→ танков – 6343 (+2);
→ боевых бронированных машин – 11 818 (+13);
→ артиллерийских систем – 9331 (+31);
→ РСЗО – 979 (0);
→ средств ПВО – 663 (0);
→ самолетов – 332(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12);
→ крылатых ракет – 1848 (+1);
→ кораблей/катеров – 24 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41);
→ спецтехники – 1479 (+6).
- Президент Владимир Зеленский считает, что России все равно, сколько ее военных погибнет в войне против Украины.