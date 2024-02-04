Россия за сутки потеряла более 800 солдат и три десятка единиц артиллерии

Российские потери в субботу немного уменьшились, кроме артиллерии и автомобильной техники

Фото: пресс-служба Офиса президента

Армия России в течение 3 февраля потеряла 810 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 389 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 388 750 (+810) человек ликвидировано;

→ танков – 6343 (+2);

→ боевых бронированных машин – 11 818 (+13);

→ артиллерийских систем – 9331 (+31);

→ РСЗО – 979 (0);

→ средств ПВО – 663 (0);

→ самолетов – 332(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12);

→ крылатых ракет – 1848 (+1);

→ кораблей/катеров – 24 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41);

→ спецтехники – 1479 (+6).