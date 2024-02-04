Росія за добу втратила понад 800 солдатів і три десятки одиниць артилерії

Російські втрати в суботу трохи зменшились, не рахуючи артилерії й автомобільної техніки

Фото: пресслужба Офісу президента

Армія Росії протягом 3 лютого втратила 810 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі наближаються до 389 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 388 750 (+810) осіб ліквідовано;

→ танків – 6343 (+2);

→ бойових броньованих машин – 11 818 (+13);

→ артилерійських систем – 9331 (+31);

→ РСЗВ – 979 (0);

→ засобів ППО – 663 (0);

→ літаків – 332 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12);

→ крилатих ракет – 1848 (+1);

→ кораблів/катерів – 24 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 12393 (+41);

→ спецтехніки – 1479 (+6).