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Россия захотела признания Украиной ее вакцины взамен на открытие КПВВ на Донбассе – Гармаш

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 17:53
Россия захотела признания Украиной ее вакцины взамен на открытие КПВВ на Донбассе – Гармаш - Фото
Сергей Гармаш (скриншот из видео 4 канала)

На вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская сторона сделала неожиданное заявление – предложила на праздники открыть все КПВВ на оккупированных территориях. Однако было условие: Украина должна признать российскую вакцину против коронавируса. Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш в эфире 24-го канала.

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Он отметил, что вопрос об открытии КПВВ, разумеется, вчера поднимался, но никаких договоренностей достигнуто не было.

"Они выступили с неожиданным заявлением, сначала оно показалось мне оптимистичным. Они предложили на период с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ, но дальше последовало условие: готовы были сделать это, если Украина признает их документы о вакцинации и российскую вакцину, которую применяют в ОРДЛО", – сказал Гармаш.

По его словам, вакцины – вопрос, который не входит в компетенцию ТКГ, потому такое "признание" было бы в принципе невозможным. Также, отметил Гармаш, признание документов о вакцинации означало бы и признание "документов" террористических организаций ДНР и ЛНР – это фактически субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта и снятие с России ответственности за войну на Донбассе.

Украинская сторона предложила открыть все КПВВ без каких-либо условий уже с сегодняшнего дня, но российская сторона не согласилась.

  • 22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".
  • В штабе ООС сообщили, что сегодня по состоянию на 17:00 боевики уже три раза нарушили режим прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного вооружения.

Читайте также: ОП: От Чопа до Владивостока понимают – Украина не готовит военную операцию на Донбассе

Оксана Житнюк
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