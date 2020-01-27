Россия закрыла следствие против украинских моряков - адвокат

Возвращение моряков в Украину по обмену (фото - EPA)

Сегодня, 27 января, в Следственном управлении ФСБ России известили о приостановлении предварительного следствия по делу украинских моряков, которых страна-оккупант захватила вместе с кораблями в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом пишет в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.

Как уточнил юрист, основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления.

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25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. Власти РФ завели дело на моряков за "нарушение границ России". 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили только в сентябре 2019-го по обмену.