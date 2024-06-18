Россия заочно приговорила нардепа Гончаренко к 10 годам. Нардеп: Принимаю поздравления

Гончаренко утверждает – он первый депутат Верховной Рады, осужденный в России

Алексей Гончаренко (Фото: Facebook)

В Москве второй Западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Гончаренко заявил, что стал первым депутатом, осужденным в России. О приговоре сообщила Медиазона со ссылкой на пресс-службу суда.

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В России заявили, что Гончаренко виновен "в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия".

Согласно приговору первые три года заочно осужденный должен был бы провести в тюрьме, а следующие семь лет – в колонии общего режима. Также ему запретили в течение трех лет администрировать сайты.

"Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, которого осудили в России!" – написал Гончаренко в соцсетях.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Тот заявил, что ждет трибунала над диктатором Владимиром Путиным.

В апреле следственный комитет России выдвинул обвинения Владимиру Гройсману, Павлу Климкину и Юрию Стецю. Их обвинили в том, что занимая высокие должности в верхушке власти Украины и входя в состав СНБО, они поддержали начало Антитеррористической операции на Донбассе.

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