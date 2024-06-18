Росія заочно засудила нардепа Гончаренка до 10 років ув'язнення. Нардеп: Приймаю вітання

Гончаренко стверджує – він перший депутат Верховної Ради, якого засудили в Росії

Олексій Гончаренко (Фото: Facebook)

У Москві другий Західний окружний військовий суд заочно засудив депутата Верховної ради Олексія Гончаренка до 10 років позбавлення волі. Гончаренко заявив, що став першим депутатом, якого засудили в Росії. Про вирок повідомила Медіазона з посиланням на пресслужбу суду.

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У Росії заявили, що Гончаренко винний "у поширенні військових "фейків" за мотивами політичної ненависті, виправданні тероризму та розпалюванні ненависті з загрозою насильства".

Згідно з вироком перші три роки заочно засуджений мав би провести у в'язниці, а наступні сім років – у колонії загального режиму. Також йому заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.

"Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в Росії!" — написав Гончаренко у соцмережах.

26 березня Басманний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка. Той заявив, що чекає на трибунал над диктатором Володимиром Путіним.

У квітні слідчий комітет Росії висунув звинувачення Володимиру Гройсману, Павлу Клімкіну та Юрію Стецю. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції на Донбасі.

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