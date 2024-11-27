Россия запустила по Украине 89 дронов. Воздушные Силы сообщили, сколько удалось сбить

Почти половина вражеских дронов была локационно потеряна из-за работы средств РЭБ

ВСУ (Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты)

В ночь на 27 ноября Россия атаковала Украину 89 ударными дронами разных типов. Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины, сбить удалось 36 из них.

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Враг применил для атаки "шахеды" и БпЛА неустановленного типа, которые запускал с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 удалось сбить 36 беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях. Для этого применялись авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы.

Еще 48 дронов были локационно потеряны из-за, вероятно, активного противодействия РЭБ. Пять дронов полетели в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

В ночь на 26 ноября стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Тернополь , в городе исчез свет.

27 ноября обломки дронов упали в Киевской области и повредили дом на воде. В КМВА сообщили, что есть пострадавшие.