Росія запустила по Україні 89 дронів. Повітряні Сили повідомили, скільки вдалося збити
ЗСУ (Фото: 37 окрема бригада морської піхоти)

В ніч проти 27 листопада Росія атакувала Україну 89 ударними дронами різних типів. Як повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України, збити вдалося 36 із них.

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Ворог застосував для атаки "шахеди" та БпЛА невстановленого типу, які запускав із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 вдалося збити 36 безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. Для цього застосовувалася авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи.

Ще 48 дронів були локаційно втрачені через, ймовірно, активну протидію РЕБ. П'ять дронів полетіли в бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Росія запустила по Україні 89 дронів. Повітряні Сили повідомили, скільки вдалося збити
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