Россия запустила по Украине ракеты и более сотни дронов: большинство БпЛА обезврежено

Атака на Харьковскую область (Фото: ГСЧС)

В ночь на 2 июля Россия атаковала Украину 114 дронами различных типов и четырьмя ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 дронов, однако были зафиксированы попадания, сообщили в Военно-воздушных силах Украины.

Зенитные управляемые ракеты С-300 враг запустил из Курской области, а дроны – со стороны городов Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 обезврежено 79 "шахедов" и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Из них 40 были сбиты, а 39 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксированы попадания ударных БпЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых дронов в двух локациях.