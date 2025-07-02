Росія атакувала Україну чотирма ракетами та понад сотнею донів: знешкоджено більшість БпЛА

Атака на Харківську область (Фото: ДСНС)

В ніч проти 2 липня Росія атакувала Україну 114 дронами різних типів та чотирма ракетами. Протиповітряна оборона знешкодила 79 дронів, проте зафіксовані влучання, повідомили в Повітряних силах України.

Зенітні керовані ракети С-300 ворог запустив із Курської області, а дрони – з напрямків міст Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 знешкоджено 79 "шахедів" та дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. З них 40 були збиті, а 39 – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих дронів на двох локаціях.