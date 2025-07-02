Росія вгатила по Харкову, сільгосппідприємству в області та лікарні Херсона – фото, відео

Росія знову тероризує цивільних. По Харкову й області окупанти гатили ударними дронами, по Херсону – артилерією

Наслідки у Херсоні (Фото: Telegram-канал Прокудіна)

Росія вчергове вгатила по Харківщині, обласному центру, а також Херсону, внаслідок чого є загиблий і поранені. Про це повідомили представники місцевої влади і правоохоронці.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вночі Росія вдарила безпілотниками по селах Борівське і Велика Балаклія Куп’янського району.

У Борівському внаслідок обстрілу (попередньо, було п’ять безпілотників "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.

Пожежа охопила 800 кв. м. Є загиблий та поранений.

Ще п’ять дронів вдарили по Великій Балаклії. Там горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Минулося без постраждалих.

Також Росія вдарила по Новобаварському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

Загорілася одноповерхова нежитлова споруда, вибито шибки у прилеглих будинках. Минулося без постраждалих.

Харківська обласна прокуратура показала відео наслідків:

1 липня близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медсестер.

44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 років, лікуються амбулаторно.

У медзакладі перебувають й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки 58 та 60 років, а також жінки 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.

Фото: Telegram-канал Прокудіна

Фото: Telegram-канал Прокудіна

Фото: Telegram-канал Прокудіна

Фото: Telegram-канал Прокудіна

Фото: Telegram-канал Прокудіна