Росія цинічно виправдовує удар по Херсонській ОДА вигадками про "іноземних найманців"
Зруйнована будівля Херсонської ОДА (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Так званий очільник окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що нібито в підвалі будівлі Херсонської ОДА розташовувався пункт управління безпілотниками та перебували "іноземні найманці". Проте ця інформація є черговими твердженнями російської пропаганди, повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що будівля Херсонської ОДА, у яку поцілили двома КАБами, вже давно не експлуатувалася й атакувати її не було сенсу. Справжньою метою росіян є терор.

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"Виправдовуючи такі дії вигаданою воєнною доцільністю, насправді ворог прагне залякати людей і зробити Херсон непридатним для життя", – зазначили в Центрі.

ЦПД нагадує, що у Херсоні російські сили системно обстрілюють житлові квартали з різних видів озброєння, зокрема використовують FPV-дрони для прицільного полювання на цивільних.

Ілюстрація: ЦПД
Ілюстрація: ЦПД
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