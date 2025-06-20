Росія цинічно виправдовує удар по Херсонській ОДА вигадками про "іноземних найманців"

Росіяни намагаються вигадати виправдання удару по будівлі Херсонської ОДА, яку вони знищили 5 червня

Зруйнована будівля Херсонської ОДА (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Так званий очільник окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що нібито в підвалі будівлі Херсонської ОДА розташовувався пункт управління безпілотниками та перебували "іноземні найманці". Проте ця інформація є черговими твердженнями російської пропаганди, повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що будівля Херсонської ОДА, у яку поцілили двома КАБами, вже давно не експлуатувалася й атакувати її не було сенсу. Справжньою метою росіян є терор.

"Виправдовуючи такі дії вигаданою воєнною доцільністю, насправді ворог прагне залякати людей і зробити Херсон непридатним для життя", – зазначили в Центрі.

ЦПД нагадує, що у Херсоні російські сили системно обстрілюють житлові квартали з різних видів озброєння, зокрема використовують FPV-дрони для прицільного полювання на цивільних.

Ілюстрація: ЦПД

5 червня росіяни скинули КАБи на будівлю Херсонської ОДА. Після першого удару, близько 10:00, її було частково зруйновано.

О 15:54 очільник Херсонської ОВА Прокудін заявив про повторний удар – будівлю було знищено.