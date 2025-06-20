Россия цинично оправдывает удар по Херсонской ОГА выдумками об "иностранных наемниках"

Разрушено здание Херсонской ОГА (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Так называемый глава оккупационной администрации Владимир Сальдо заявил, что якобы в подвале здания Херсонской ОГА размещался пункт управления беспилотниками и находились "иностранные наемники". Однако эта информация является очередным утверждением российской пропаганды, сообщил Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что здание Херсонской ОГА, в которое попали двумя КАБами, уже давно не эксплуатировалось и атаковать его не было смысла. Истинной целью россиян есть террор.

"Оправдывая такие действия придуманной военной целесообразностью, действительно враг стремится запугать людей и сделать Херсон непригодным для жизни", – отметили в Центре.

ЦПД напоминает, что в Херсоне российские силы системно обстреливают жилые кварталы по разным видам вооружения, в том числе используют FPV-дроны для прицельной охоты на гражданских.

Иллюстрация: ЦПД

5 июня россияне сбросили КАБы на здание Херсонской ОГА. После первого удара, около 10:00, она была частично разрушена.

В 15:54 глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повторном ударе – здание было уничтожено.