Россия цинично оправдывает удар по Херсонской ОГА выдумками об "иностранных наемниках"
Разрушено здание Херсонской ОГА (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Так называемый глава оккупационной администрации Владимир Сальдо заявил, что якобы в подвале здания Херсонской ОГА размещался пункт управления беспилотниками и находились "иностранные наемники". Однако эта информация является очередным утверждением российской пропаганды, сообщил Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что здание Херсонской ОГА, в которое попали двумя КАБами, уже давно не эксплуатировалось и атаковать его не было смысла. Истинной целью россиян есть террор.

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"Оправдывая такие действия придуманной военной целесообразностью, действительно враг стремится запугать людей и сделать Херсон непригодным для жизни", – отметили в Центре.

ЦПД напоминает, что в Херсоне российские силы системно обстреливают жилые кварталы по разным видам вооружения, в том числе используют FPV-дроны для прицельной охоты на гражданских.

Ілюстрація: ЦПД
Иллюстрация: ЦПД
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