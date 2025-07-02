Россия обстреляла Харьков, сельхозпредприятие в области и больницу в Херсоне – фото, видео

Россия снова терроризирует гражданских. По Харькову и области оккупанты били ударными дронами, по Херсону – артиллерией

Последствия в Херсоне (Фото: Telegram-канал Прокудина)

Россия в очередной раз обстреляла Харьков и область, а также Херсон, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом сообщили представители местной власти и правоохранители.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью Россия нанесла удары беспилотниками по селам Боровское и Большая Балаклея Купянского района.

В Боровском в результате обстрела (предварительно, пять беспилотников "Герань-2") загорелись складские помещения, тюки сена и два микроавтобуса на территории сельскохозяйственного предприятия.

Пожар охватил 800 кв. м. Есть погибший и раненый.

Еще пять дронов ударили по Большой Балаклее. Там загорелись конструктивные элементы складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Обошлось без пострадавших.

Также Россия нанесла удар по Новобаварскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.

Загорелось одноэтажное нежилое здание, выбиты стекла в соседних домах. Пострадавших нет.

Харьковская областная прокуратура показала видео последствий:

1 июля около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В результате вражеской атаки здание медицинского учреждения было разрушено, пострадали пять пациентов и три медсестры.

44-летняя сотрудница больницы госпитализирована с взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 лет, проходят амбулаторное лечение.

В медицинском учреждении находятся также четверо пострадавших пациентов – мужчины 58 и 60 лет, а также женщины 64 и 57 лет. У них взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.

Еще одной пострадавшей 69 лет оказали помощь на месте, но от госпитализации она отказалась.

Фото: Telegram-канал Прокудина

Фото: Telegram-канал Прокудина

Фото: Telegram-канал Прокудина

Фото: Telegram-канал Прокудина

Фото: Telegram-канал Прокудина