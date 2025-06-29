В Харьковской области россияне ударили дроном по гражданскому авто: есть погибший – фото

Оккупанты атаковали автомобиль, который двигался по дороге в направлении села Приколотное

Последствия атаки (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Утром в воскресенье, 29 июня, в Харьковской области оккупанты атаковали гражданский автомобиль с помощью дрона. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около 08:30 было зафиксировано попадание беспилотника в гражданский автомобиль, который двигался по дороге в направлении села Приколотное Купянского района.

В результате российского удара погиб 60-летний мужчина. 59-летний мужчина получил осколочные ранения.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

ДОПОЛНЕНО В 11:45. Харьковская областная прокуратура сообщила, что на трассе Приколотное-Ольховатка российский FPV-дрон попал по гражданскому авто.

Погиб 63-летний пассажир. Водитель, которому 59 лет, получил ранение.

Карта: DeepState