В Харьковской области россияне ударили дроном по гражданскому авто: есть погибший – фото

В Харьковской области россияне ударили дроном по гражданскому авто: есть погибший – фотодополнено
Утром в воскресенье, 29 июня, в Харьковской области оккупанты атаковали гражданский автомобиль с помощью дрона. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, около 08:30 было зафиксировано попадание беспилотника в гражданский автомобиль, который двигался по дороге в направлении села Приколотное Купянского района.
В результате российского удара погиб 60-летний мужчина. 59-летний мужчина получил осколочные ранения.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
ДОПОЛНЕНО В 11:45. Харьковская областная прокуратура сообщила, что на трассе Приколотное-Ольховатка российский FPV-дрон попал по гражданскому авто.
Погиб 63-летний пассажир. Водитель, которому 59 лет, получил ранение.
- 27 июня сообщалось, что ООН пришла к выводу, что российские войска целенаправленно наносят удары по мирным жителям с помощью "смертоносных" малокалиберных дронов FPV, и таких инцидентов стало больше за последний год