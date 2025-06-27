Отчет ООН: Россия специально бьет смертельными FPV по машинам и автобусам с гражданскими

Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине заявила, что FPV-дроны стали основной причиной гибели и ранения людей, местами "превосходя" ракеты

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Россия целенаправленно наносит удары "смертоносными" FPV-дронами малой дальности по мирным жителям, и таких инцидентов стало больше за последний год. Об этом сказано в докладе миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине.

Использование таких беспилотников в прифронтовых районах Украины усилилось за последний год благодаря технологическому прогрессу и росту темпов производства, отмечается в отчете.

"…Эти беспилотники стали основной причиной гибели и ранения мирного населения в Украине, и в некоторые месяцы даже превзошли по разрушительной силе более мощное оружие, такое как ракеты, артиллерия и авиабомбы. Подавляющее большинство жертв возникло в результате российских атак на территории, контролируемой правительством Украины", – сказано в отчете.

Отмечается, что подобные FPV оснащены камерами, которые позволяют операторам дронов выбирать конкретные цели, включая движущиеся транспортные средства, и наносить по ним удары с исключительной точностью.

Однако российские операторы применяли это оружие против мирных жителей, которые не проявляли никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях, подчеркнули в ООН.

"Среди задокументированных жертв есть мирные жители на велосипедах, в личных автомобилях, в обычных общественных автобусах, в машинах скорой помощи, во время доставки гуманитарной помощи или проведения эвакуации, прогулок на свежем воздухе и вне своей жилой собственности", – сказано в отчете.

Миссия ООН задокументировала и проанализировала обстоятельства этих атак и пришла к выводу, что "некоторые инциденты могут быть приравнены к преднамеренному нападению на гражданское население, что является военным преступлением".

"Помимо причинения смертей и ранений, нападения обострили и без того критическую гуманитарную ситуацию. Госслужащие, медперсонал <…> не могли безопасно проникать в пострадавшие села, а это значит, что гражданское население не имело доступа к основным услугам, гуманитарной помощи и медицинскому обслуживанию", – говорится в отчете.

Миссия ООН подчеркнула, что это повлияло на широкий спектр прав человека, в том числе на право на жизнь, питание и надлежащий уровень жизни, а также на охрану здоровья, при этом пожилые люди и люди с инвалидностью пострадали непропорционально, поскольку они, как правило, остаются на прифронтовой территории.

"Необходимы решительные меры для защиты гражданского населения в прифронтовых районах. Намеренные атаки на гражданское население с использованием маломощных беспилотников должны прекратиться. Нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", – сказано в отчете.