Звіт ООН: Росія навмисно б'є смертельними FPV по машинах і автобусах з цивільними
Росіяни навмисно б’ють "смертельними" FPV-дронами малої дальності по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало. Про це йдеться у звіті місії ООН з моніторингу прав людини в Україні.
Використання таких БпЛА у прифронтових районах України посилилося за останній рік завдяки технологічному прогресу та збільшенню темпів виробництва, наголошується у звіті.
"…Ці безпілотники стали основною причиною загибелі та поранення цивільного населення в Україні, а в деякі місяці навіть перевершили потужнішу зброю, таку як ракети, артилерія та авіабомби. Переважна більшість жертв виникла в результаті російських атак на території, контрольованій урядом України", – йдеться у звіті.
Наголошується, що подібні FPV оснащені камерами, які дозволяють операторам дронів вибирати конкретні цілі, включаючи транспортні засоби, що рухаються, та атакувати їх з винятковою точністю.
Однак російські оператори застосовували цю зброю проти цивільних осіб, які не виявляли жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях, акцентували в ООН.
"Серед задокументованих жертв є цивільні особи на велосипедах, у приватних автомобілях, у звичайних громадських автобусах, у машинах швидкої допомоги, під час доставки гуманітарної допомоги або проведення евакуації, прогулянки на свіжому повітрі та поза межами своєї житлової власності", – йдеться у звіті.
Місія ООН задокументувала та проаналізувала обставини цих атак і дійшла висновку, що "деякі інциденти можуть бути рівнозначними навмисним нападом на цивільне населення, що є воєнним злочином".
"Окрім спричинення смертей та поранень, напади загострили й без того критичну гуманітарну ситуацію. Держслужбовці, медперсонал <…> не могли безпечно проходити через постраждалі села, а це означає, що цивільне населення не мало доступу до основних послуг, гуманітарної допомоги та медичного обслуговування", – йдеться у звіті.
Місія ООН наголосила, що це вплинуло на широкий спектр прав людини, зокрема право на життя, харчування та належний рівень життя, а також охорону здоров'я, причому люди похилого віку та люди з інвалідністю непропорційно постраждали, оскільки вони, як правило, залишаються на прифронтовій території.
"Необхідні рішучі заходи для захисту цивільного населення у прифронтових районах. Навмисні атаки на цивільне населення за допомогою безпілотників малої дальності мають припинитися. Порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності", – йдеться у звіті.
- В ООН заявили, що кількість жертв серед цивільного населення за перші п'ять місяців 2025 року була майже на 50% вищою, ніж за аналогічний період минулого року. Причина цьому – свідома тактика Росії бити балістичними ракетами по українських містах.