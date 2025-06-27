Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть раненые
Вечером в пятницу, 27 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, известно о трех пострадавших в результате атаки со стороны РФ. Один находится в тяжелом состоянии, еще два – в состоянии средней тяжести.
Синегубов подчеркнул, что количество пострадавших может увеличиться.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава ОВА добавил, что на месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.
- 29 мая оккупанты нанесли ракетный удар по территории гражданского предприятия в Чугуеве.