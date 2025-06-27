Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть раненые

Один из пострадавших в результате российской атаки на Харьковскую область находится в тяжелом состоянии

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Вечером в пятницу, 27 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, известно о трех пострадавших в результате атаки со стороны РФ. Один находится в тяжелом состоянии, еще два – в состоянии средней тяжести.

Синегубов подчеркнул, что количество пострадавших может увеличиться.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава ОВА добавил, что на месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.

29 мая оккупанты нанесли ракетный удар по территории гражданского предприятия в Чугуеве.