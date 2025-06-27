Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть раненые
Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Вечером в пятницу, 27 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, известно о трех пострадавших в результате атаки со стороны РФ. Один находится в тяжелом состоянии, еще два – в состоянии средней тяжести.

Синегубов подчеркнул, что количество пострадавших может увеличиться.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава ОВА добавил, что на месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.

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