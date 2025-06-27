Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: є поранені
Увечері в п’ятницю, 27 червня, окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, відомо про трьох постраждалих у результаті атаки РФ. Один – у важкому стані, ще двоє – в середньому.
Синєгубов акцентував, що кількість постраждалих може збільшитися.
Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Глава ОВА додав, що на місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.
- 29 травня окупанти вдарили ракетами по території цивільного підприємства в Чугуєві.