У Харківській області росіяни вдарили дроном по цивільному авто: є загиблий – фото

Окупанти атакували автівку, яка рухалась дорогою в напрямку села Приколотне

Наслідки атаки (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Вранці в неділю, 29 червня, у Харківській області окупанти атакували дроном цивільну автівку. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 08:30 зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку села Приколотне Куп'янського району.

У результаті російського удару загинув 60-річний чоловік. 59-річний чоловік дістав вибухового поранення.

Постраждалого доставили у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:45. Харківська обласна прокуратура повідомила, що на трасі Приколотне-Вільхуватка російський FPV-дрон поцілив по цивільному авто.

Загинув 63-річний пасажир. Водій, якому 59 років, дістав поранення.

Мапа: DeepState