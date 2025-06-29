У Харківській області росіяни вдарили дроном по цивільному авто: є загиблий – фото

У Харківській області росіяни вдарили дроном по цивільному авто: є загиблий – фотодоповнено
Вранці в неділю, 29 червня, у Харківській області окупанти атакували дроном цивільну автівку. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, близько 08:30 зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку села Приколотне Куп'янського району.
У результаті російського удару загинув 60-річний чоловік. 59-річний чоловік дістав вибухового поранення.
Постраждалого доставили у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
ДОПОВНЕНО ОБ 11:45. Харківська обласна прокуратура повідомила, що на трасі Приколотне-Вільхуватка російський FPV-дрон поцілив по цивільному авто.
Загинув 63-річний пасажир. Водій, якому 59 років, дістав поранення.
- 27 червня повідомлялося, що ООН дійшла висновку, що росіяни навмисно б’ють "смертельними" FPV-дронами малої дальності по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало.