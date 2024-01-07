Россия запустила ракету в направлении Днепра, ее сбили

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В Днепре и рядом утром 7 января был слышен взрыв – это сбили российскую ракету, сообщила местная областная администрация.

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Около 11 часов в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о запуске крылатой ракеты Х-59 в направлении Днепра.

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Через 25 минут глава обладминистрации Сергей Лысак сообщил, что ее сбили.

"Российские террористы не унимаются. Направили ракету на Днепровский район, и ее уничтожили бойцы из ПВК "Восход", – написал он в Telegram.