Россия запустила ракету в направлении Днепра, ее сбили
В Днепре и рядом утром 7 января был слышен взрыв – это сбили российскую ракету, сообщила местная областная администрация.
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Около 11 часов в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о запуске крылатой ракеты Х-59 в направлении Днепра.
СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
Через 25 минут глава обладминистрации Сергей Лысак сообщил, что ее сбили.
"Российские террористы не унимаются. Направили ракету на Днепровский район, и ее уничтожили бойцы из ПВК "Восход", – написал он в Telegram.
- В ночь на 6 января Россия обстреляла ракетами С-300 Покровск и соседнее село Ровно . Там погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.