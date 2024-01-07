Росія запустила ракету в напрямку Дніпра, її збили

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У Дніпрі та поруч вранці 7 січня було чути вибух – це збили російську ракету, повідомила місцева обласна адміністрація.

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Близько 11 години в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явилося повідомлення про запуск крилатої ракети Х-59 в напрямку Дніпра.

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Через 25 хвилин голова обладміністрації Сергій Лисак повідомив, що її збили.

"Російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район, та її знищили бійці з ПвК "Схід", – написав він у Telegram.