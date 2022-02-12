Россия заявляет, что "отогнала" американскую ядерную субмарину от Курильских островов

Сайт минобороны России сообщил, что 12 февраля 2022 года в районе острова Уруп Курильской гряды при проведении учений Тихоокеанского флота была якобы обнаружена подводная лодка ВМС США класса Virginia. Лодке было приказано "немедленно всплыть", но она скрытно ушла, создав ложную метку для российских средств слежения.

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Минобороны РФ сообщает, что туда был "вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", которому была вручена нота "в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы РФ".

Реакции ВМС США или Пентагона на эти сообщения пока нет.

Субмарины класс Virginia – многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения, предназначенные для противодействия подводным лодкам противника, скрытных прибрежных операций и нанесения ядерных ударов по наземным целям.

7 февраля посол США в Токио Рам Эмануэль в видеобращении в традиционный для Японии "день северных территорий" заявил, что Соединенные Штаты с 1950-х годов поддерживают требования Японии о возвращении в ее юрисдикцию аннексированных Советским Союзом и удерживаемых сейчас Россией четырех островов Курильской гряды.

В октябре 2021 года сообщалось, что атомная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.

Сергей Бережной

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