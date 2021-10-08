В прошедшую субботу, 2 октября, атомная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Минобороны США.

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В результате аварии несколько моряков на борту USS Connecticut получили травмы, ни одна из них не опасна для жизни. По словам военных, подлодка находится в безопасном состоянии, ее ядерная силовая установка не пострадала и остается работоспособной.

Инцидент будет расследован, заявили военные. Неизвестно, с чем именно столкнулась подлодка.

USS Connecticut действовала в Южно-Китайском море в рамках крупных международных учений под руководством 21 авианосной ударной группы Великобритании. В учениях принимают участия силы США, Великобритании, Японии, Австралии, Канады и Нидерландов, включая три авианосца.

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Денис Юдин

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